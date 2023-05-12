Курс биткоина рухнул

Курс биткоина упал ниже 26,2 тысячи долларов впервые с 17 марта

В ходе торгов 12 мая курс биткоина достиг отметки в 26,13 тысячи долларов, рухнув до минимума с 17 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Биткоин потерял за сутки более трех процентов. Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также снижается — примерно на два процента, до 1740 долларов в нижней точке. По состоянию на 17:15 по московскому времени цифровые активы торгуются на отметках 26,55 тысячи и 1782 доллара соответственно.

Эксперты объясняют падение котировок низкой ликвидностью крипторынка, которая усугубляет волатильность. Директор по исследованиям аналитической компании Kaiko Клара Медали отметила в интервью CNBC, что произошло «заметное падение глубины рынка» биткоина. Глубина отражает способность рынка выполнять крупные заявки на покупку и продажу. Когда она невелика, даже небольшие объемы торгов могут привести к существенному росту или понижению котировок.

Ситуация с ликвидностью может ухудшиться после того, как два крупнейших мировых марткетмейкера (особые участники рынка, поддерживающие активные торги путем постоянной готовности заключить сделку с любым другим участником торгов) — Jane Street и Jump Crypto — отказались от торговли цифровыми активами в США из-за усиливающегося регуляторного давления.

Пристальное внимание американских регуляторов к криптоиндустрии усилилось после краха криптобиржи FTX в конце прошлого года. В марте стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подозревает американскую торговую платформу Coinbase в нарушениях закона о ценных бумагах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в то же время подала в суд иск против крупнейшей в мире криптобиржи Binance о предполагаемом нарушении правил торговли деривативами. Представители криптоиндустрии в ответ обвиняют SEC и правительство США в отсутствии четких правил.

По мнению соучредителя криптолендинговой платформы Антони Тренчева, курс биткоина не смог преодолеть отметку в 30 тысяч долларов в начале мая не только из-за проблем с ликвидностью или действий регуляторов, но и вследствие перегруженности блокчейна. По этой причине на прошлой неделе биржа Binance была вынуждена приостановить вывод биткоинов.

Ранее стало известно, что более половины россиян считают криптовалюту небезопасной и рисковой для инвестиций. Результаты исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) также показали, что 85 процентов опрошенных знают, что такое биткоин, но только около 5 процентов респондентов использовали криптовалюту для инвестиций и в качестве платежного средства для обхода санкционных ограничений.