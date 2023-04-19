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19:07, 19 апреля 2023Экономика

Более половины россиян сочли криптовалюту небезопасной для инвестиций

РОЦИТ: более половины россиян считают криптовалюту небезопасной и рисковой для инвестиций

Фото: Unsplash

Более половины россиян считают криптовалюту небезопасной и рисковой для инвестиций. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) масштабного социологического исследования, представленные на площадке АНО «Диалог» в рамках Ежегодного форума по цифровой безопасности Cyber Security Day.

На мероприятии эксперты и регуляторы обсудили проблемы безопасности криптовалют и цифровых финансовых активов. Как отметил председатель правления РОЦИТ Алексей Гореславский, в условиях санкций расширилась область использования криптовалют в качестве платежного средства. «Криптовалюты продолжают быть одним из популярных спекулятивных инвестиционных инструментов. В России сохраняются одни из самых привлекательных в мире условий для майнинга», — заметил он.

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Гореславский также обратил внимание на определенные изменения позиций российских регуляторов в сторону постепенной легализации криптовалют. «Все это создает условия для серьезного профессионального диалога между обществом, бизнесом и государством на заданную тему. При этом, в первую очередь, конечно же, важно обеспечить безопасность использования цифровых финансовых активов», — добавил он.

По данным аналитиков, 85 процентов опрошенных знают, что такое биткоин, при этом более половины респондентов считают эту технологию небезопасной и рисковой для инвестиций. Не более 5 процентов опрошенных использовали криптовалюту для инвестиций и в качестве платежного средства для обхода санкционных ограничений.

Кроме того, РОЦИТ представил исследование по цифровому рублю: 54 процента опрошенных знают о данном инструменте, но только 15 процентов из них планируют пользоваться им из-за опасений недостаточной безопасности и дополнительного контроля со стороны государства.

5
процентов

россиян использовали криптовалюту в качестве инвестиций и платежного средства

«Исследование, проведенное РОЦИТ, показывает довольно высокую вовлеченность россиян в криптовалютную индустрию. Я не раз сталкивался с мнением, что этот процент ничтожно мал, и не стоит тратить силы на регулирование этой сферы. Думаю, что результаты исследования поменяют отношение государственных институтов к криптовалютам и сместят акценты в сторону формирования комфортной среды для развития в России блокчейн-технологий», — предположил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, РОЦИТ может стать площадкой, которая внимательно изучает запросы пользователей в области использования цифровых финансовых активов и инструментов, пропускает их через профессиональную и компетентную экспертизу и старается донести до тех, кто принимает решения, — как в бизнесе, так и в государственном управлении цифровой сферой.

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Варвара Кошечкина
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