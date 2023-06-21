Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов впервые за несколько месяцев

Курс биткоина превысил 30 тысяч долларов впервые с апреля

Курс биткоина на бирже Binance преодолел планку в 30 тысяч долларов впервые за несколько месяцев. За сутки самая популярная в мире криптовалюта подорожала более чем на 11 процентов, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала биткоин оценивался в 31,326 тысячи долларов — это максимум с апреля 2023 года.

Курс криптовалюты разгоняют новости о создании торгуемого на бирже фонда (exchange traded fund, ETF), отмечают аналитики. Неделей ранее инвесткомпании BlackRock и WisdomTree подали заявку на запуск площадок, которые позволят инвесторам приобретать биткоин в виде акций с обычного брокерского счета. Этот механизм призван упростить владение криптовалютой, поэтому на крипторынки «возвращается бычий настрой», заявил CNBC глава отдела международных рынков CoinDCX, крупнейшей криптобиржи Индии, Виджай Айяр.

Последний раз крупный скачок биткоин совершил в мае 2023 года. После того как в Гонконге разрешили розничную торговлю некоторыми криптоактивами, его курс преодолел планку в 27,5 тысячи долларов. Специальный административный район Китая на юго-востоке страны решил пойти на эту меру, чтобы превратить город в глобальный криптоцентр. В самой КНР при этом криптоторговля запрещена с 2021 года.

Рынок криптовалют испытывает проблемы после банкротства биржи FTX в конце прошлого года. Вместе с этим регуляторы США преследуют крупные сервисы по подозрению в нарушениях закона о ценных бумагах и правил торговли деривативами. Еще одной причиной снижения курсов криптовалют называют перегруженность блокчейнов, из-за которой биржи вынуждены приостанавливать вывод средств.