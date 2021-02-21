Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету

Самой популярной криптовалюте планеты — биткоину — спрогнозировали взлет в 2021 году до 200 тысяч долларов за монету. Такое мнение выразили эксперты «Известиям».

По мнению аналитиков, в ближайшее время он может подорожать еще на 20 процентов. Рост курса в этом году составил 470 процентов, вторым по доходности с большим отрывом было золото и только затем акции компаний.

Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев напомнил, что, по данным на конец 2020 года, объем торгов на крупнейшей в мире криптобирже Binance за день превышал три триллиона долларов и побил исторический максимум.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич объяснил, что такое подорожание биткоина происходит на фоне интереса крупных институциональных инвесторов, таких как Tesla и MicroStrategy, которые вложили 1,5 миллиарда долларов и один миллиард долларов соответственно. В условиях «избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей» цена биткоина может вырасти до 100–200 тысяч долларов, однако позже курс обязательно придет к коррекции.

Значительно возросший спрос на криптовалюты в России в прошлом году отметил генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Однако, по его словам, объем инвестиций в них все еще не сравним с размерами вложений в акции. Он добавил, что токены — относительно молодой вид активов и многие инвесторы не готовы мириться с высокой волатильностью, когда цены «с легкостью могут вырасти или упасть на 15–20 процентов в течение дня». С увеличением рынка криптовалют его волатильность снизится, но вырастет оценка активов, отметил Сметанин.

Сооснователь международной инвестиционной компании Eхante Анатолий Князев заявил, что институциональные инвесторы делают ставку на дальнейший рост этого актива. По его словам, вкладываться в криптовалюту, открыто не заявляя об этом, могут и другие компании из индекса S&P 500, что также приводит увеличению котировок.

20 февраля самая популярная криптовалюта планеты — биткоин — установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. Всего с начала 2021 года криптовалюта подорожала более чем на 90 процентов.

Ранее глава Tesla Илон Маск, в прошлом критиковавший биткоин, заявил, что считает его немного лучше, чем наличные. По его словам, «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее интересными. Маск предрек, что вскоре биткоин получит широкое признание в мире финансов. В то же время основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс выразил мнение, что биткоин является слишком волатильным инструментом для инвестиций. Миллиардер сообщил, что в его активах криптовалюты нет.