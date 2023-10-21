Преображенский суд Москвы арестовал 47-летнюю Юлию Логинову — мать 15 детей, заподозренную в торговле людьми и подделке документов.

10 из 15 детей Логиновой — приемные. Как считает следствие, при помощи поддельных документов женщина могла выдавать себя за биологическую мать остальных пятерых детей, которые оказались ей неродными. В частности, в 2018-2019 годах Логинова дважды обратилась в специальные органы и предоставила им документы о рождении малышей.

Однако после проверки документов выяснилось, что в тот период женщина физиологически не могла забеременеть и родить. Проверку в отношении Логиновой начали после того, как ее ребенок попал в больницу, а в его крови нашли запрещенные вещества.

Следователи только начали разбираться в истории Юлии Логиновой и ее большой семьи. И если они установят причастность женщины к другим преступлениям, то она может встать в один ряд с самыми знаменитыми преступницами СССР и России. Их истории вспомнила «Лента.ру».

Калина Никифорова — «мать» воров

Калина Никифорова родилась в 1943 (по другим данным — в 1945) году в Тбилиси. Она росла в бедности, но удачно вышла замуж за пожилого ювелира. Когда ее супруга не стало, Никифорова устроилась работать в знаменитый валютный магазин «Березка» и вскоре обросла связями в среде спекулянтов, валютчиков и воров в законе.

Что такое валютный магазин «Березка»? «Березка» — сеть фирменных розничных магазинов в СССР, которые реализовывали пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту или за сертификаты, а позднее — чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. За валюту продукты и товары продавались иностранцам, а за сертификаты и чеки — советским загранработникам, дипломатическим, военным и техническим специалистам. Чтобы заполучить валюту в казну, государство в магазинах «Березка» предлагало самые дефицитные товары — от автомобилей и холодильников до современных стиральных машин и деликатесов. При этом система сертификатов и чеков предоставляла широкое поле для злоупотреблений. Поэтому со временем вокруг «Березок» сложилась теневая экономика, ключевыми фигурами в которой были спекулянты.

Одним из самых близких к Никифоровой людей стал известный вор в законе Вячеслав Иваньков по кличке Япончик: по некоторым данным, он был отцом Виктора — единственного сына Калины.

Она успешно совмещала свою легальную работу со спекуляцией чеками и продуктами питания, но этого ей было мало

Со временем женщина стала торговать краденым и наводить воров на квартиры состоятельных участников кооператива «Березка», что обернулось для нее тюремным сроком в 1966 году. Этого урока Никифоровой хватило на всю жизнь: выйдя на свободу, она не отошла от криминала, но стала действовать очень осторожно.

Калина Никифорова Кадр: Центральное Телевидение / YouTube

На то были причины: Калина оказалась «под колпаком» у милиции, которая следила за ней и прослушивала ее телефонные переговоры, но так и не смогла найти компромат на женщину. Между тем сама Никифорова продолжала наводить воров на квартиры своих зажиточных знакомых, связанных с преступным миром.

Причем уже после краж она убеждала потерпевших не подавать заявления в милицию, дабы правоохранительные органы не заинтересовались ими самими. Еще одним способом заработка для Калины стала пересылка ценностей эмигрантам в Израиль: она брала себе комиссию в размере 15 процентов от стоимости посылок, а порой и часть дорогих вещей.

Никифорова была уникальной фигурой в преступном мире: даже матерые воры в законе считались с ее мнением, а также нередко обращались к ней за помощью и советами — она была им как мать

Со временем она открыла в Москве подпольную сеть игорных заведений, которую крышевали столичные бандиты, а также подпольный цех по производству обуви. Калины не стало в 1988 году в Ереване — ее жизнь унес рак крови. Но бытует версия, что отравить женщину могли представители советских спецслужб, которые опасались ее влияния на преступный мир страны.

Ирина Гайдамачук — Красноуфимская волчица

Жительница города Красноуфимск (Свердловская область) Ирина Гайдамачук еще в молодости пристрастилась к алкоголю: из-за постоянных запоев ее лишили родительских прав, а дочь от первого брака отправили в детдом. Второй муж Ирины, как мог, пытался бороться с ее алкоголизмом.

При этом зависимость женщины раздражала ее свекровь, которая часто ругала Гайдамачук. Есть версия, что именно проблемы с матерью мужа на фоне алкогольного психоза стали причиной ненависти Ирины ко всем пожилым женщинам.

Впрочем, сыграла свою роль и постоянная потребность в деньгах на спиртное

Первое преступление Гайдамачук, которую позже окрестят Красноуфимской волчицей, совершила в отношении пенсионерки с улицы Ухтомского, у которой белила потолки. Хозяйка застала работницу за воровством своих денег и подняла шум, после чего получила удары молотком с летальным исходом.

Ирина Гайдамачук Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После этого Гайдамачук открыла настоящую охоту на пенсионерок: она выбирала цель, выслеживала, где та живет, а спустя некоторое время стучалась в ее дверь под видом работницы коммунальных служб. Пожилые женщины верили Ирине и впускали ее, а та, убедившись, что в квартирах больше никого нет, пускала в ход молоток.

Когда потерпевшие переставали подавать признаки жизни, преступница обчищала их квартиры, забирая буквально все, от денег и золотых украшений до продуктов из холодильника.

Самой крупной разовой добычей Гайдамачук стали 16 тысяч рублей, которые одна из пенсионерок накопила на то, чтобы обустроить свое последнее пристанище

Всего же за семь лет преступлений она похитила 50 тысяч рублей. При этом со временем Красноуфимская волчица стала орудовать не только в Красноуфимске, но и в других местах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, а также в поселке Дружинино. Всего она совершила 18 нападений на женщин в возрасте от 60 до 90 лет — спаслась лишь одна из них.

Ирину Гайдамачук задержали в 2010 году после расправы над хозяйкой квартиры, которой она белила потолок: после того как тело потерпевшей обнаружили, ее соседка рассказала о подозрительной малярше. В мае 2012 года суд приговорил преступницу к 20 годам лишения свободы.

Инесса Тарвердиева — главарь «банды амазонок»

Группировку, которую журналисты окрестили «бандой амазонок», жительница Ставропольского края Инесса Тарвердиева создала вместе со своим любовником Романом Подкопаевым. Чтобы жить с Инессой, Роман расправился с ее первым мужем и отцом старшей дочери Виктории — та со временем тоже стала участницей банды.

Начиная с 1998 года «амазонки» за пять лет ради наживы расправилась с пятью жителями Ставрополья и Калмыкии, двоим из которых даже не исполнилось 18 лет

В 2003 году к группировке примкнули сестра Подкопаева и ее муж, сотрудник ГИБДД, ставший наводчиком для бандитов.

Тарвердиева отправлялась на поиски новых целей для расправ вместе с любовником и дочерью — со временем география их преступлений расширилась до Ростовской области. Причем они нападали не только на богатых, но и на бедных людей, лишая их жизни ради скромной добычи.

Инесса Тарвердиева Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

А на сотрудников правоохранительных органов Инесса вместе с сообщниками и вовсе нападала из личной неприязни. Самым жестоким преступлением «банды амазонок» стало нападение на семью сотрудника нижегородского СОБР Дмитрия Чудакова. Летом 2009 года он вместе с женой и детьми на автомобиле возвращался из отпуска на Черном море.

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За 15 лет «амазонки» отправили на тот свет больше 20 человек. История банды закончилась в 2013 году: Романа Подкопаева ликвидировали при задержании, а остальных членов банды взяли живыми. Они получили большие сроки: в частности, Инессу Тарвердиеву и ее дочь Викторию суд отправил за решетку на 25 лет — максимальное наказание для женщин в России.

Мария Петрова — Зюзинская маньячка

Охотиться на мужчин Мария Петрова из столичного района Зюзино начала в 24 года. Уже после задержания она рассказала, что в школе подверглась изнасилованию, а в техникуме, где она работала преподавателем, ее домогался пожилой коллега. Но мстить за это Петрова решила совершенно случайным людям.

В начале марта 2002 года на автобусной остановке около станции метро «Варшавская» она встретила 24-летнего Игоря Каморникова — по словам Петровой, он якобы схватил ее за куртку и нецензурно выругался.

В ответ Мария выхватила нож, который носила с собой для самообороны, и нанесла молодому человеку два удара в шею и живот. Исход был летальным

27 марта та же участь постигла 50-летнего москвича Николая Жабина — его без признаков жизни и с ножевым ранением шеи нашли около дома №17 по Сивашской улице. Петрова хладнокровно расправилась с Жабиным на глазах многочисленных свидетелей, а мотивом преступления позже назвала «попытку понять себя».

Мария Петрова Кадр: Телеканал Мир / YouTube

После этого Зюзинская маньячка еще трижды нападала на мужчин, но все они смогли спастись. Следователи подозревали Петрову и в четвертом покушении, но доказать ее причастность к этому преступлению не удалось. Преступницу задержали 22 апреля 2002 года — тогда помог случай.

Милиционер, дежуривший на Болотниковской улице, обратил внимание на окровавленные кроссовки Петровой, проследил за ней до дома и вызвал коллег

При обыске в ее квартире нашли окровавленный нож, который она пыталась отмыть прямо перед задержанием. На суде Петрова просила отправить ее в колонию, но эксперты признали женщину невменяемой и направили на принудительное лечение, которое Зюзинская маньячка проходит до сих пор.

Тамара Самсонова — Старушка потрошительница

Тамара Самсонова родилась 25 апреля 1947 года в Красноярском крае. После школы она выучилась в Москве на юриста, а затем переехала в Ленинград, где вышла замуж и вместе с супругом Алексеем поселилась в доме №4 по улице Димитрова. В 2000 году муж Самсоновой пропал — предположительно, к этому была причастна Тамара.

После этого Самсонова стала сдавать комнату, правда, из-за склочного характера хозяйки квартиранты у нее долго не задерживались

Как выяснилось позже, для некоторых из них аренда комнаты и вовсе стала роковой. Так, Самсонова, которую журналисты назовут Старушкой потрошительницей, расправилась с 44-летним мужчиной из Норильска.

Его тело пенсионерка расчленила и вынесла на помойку. Та же участь постигла и 79-летнюю Валентину Уланову, подругу Тамары: Самсонова решила пожить у нее на время ремонта в своей квартире. Но жилище Улановой настольно приглянулось Самсоновой, что она задержалась там.

Тамара Самсонова Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

Правда, хозяйке такое соседство вскоре стало докучать: между пожилыми женщинами начались ссоры, и летом 2015 года Уланова потребовала, чтобы ее гостья съехала.

Тогда Самсонова отравила ее, подсыпав в салат летальную дозу сильнодействующего лекарства, а тело Валентины расчленила

Часть останков преступница убрала в холодильник, а другую завернула в шторку для ванной и отнесла на берег пруда в районе Купчино — вскоре останки обнаружили случайные прохожие. Самсонову задержали в квартире Улановой, где Тамара даже не стала смывать следы крови. В ее дневнике следователи нашли записи о 13 преступлениях.

Но за многие месяцы кропотливой работы удалось доказать лишь два эпизода расправ. Старушку потрошительницу признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в одну из психбольниц Казани.

Софья Жукова — Уссурийская тигрица

Пенсионерка Софья Жукова из Хабаровска всю жизнь занималась физической работой и даже на склоне лет отличалась большой силой. Признаки проблем с психикой появились у нее после того, как в 2005 году не стало ее мужа. После этого Жукову стали раздражать собственные дети, которым она грозила «отрубить головы и руки».

В декабре 2005 года Жукова расправилась с 8-летней дочерью соседей Настей Алексеенко: ее тело преступница расчленила и выбросила с балкона, надеясь, что останки растащат собаки.

Этого не произошло — и тогда Жукова собрала останки в пакет и отнесла его на свалку

В 2013 году из-за пенсионерки, которую журналисты позже окрестят Уссурийской тигрицей, не стало ее дальней родственницы — 77-летней Анастасии Михеевой. Та на время осталась пожить у Жуковой, продав свою квартиру, но хозяйка сочла ее высокомерной и расправилась с ней. От тела Михеевой преступница избавилась так же, как от тела Насти Алексеенко.

Софья Жукова Кадр: ХКС / YouTube

Когда в поисках Анастасии к Жуковой пришли полицейские, та соврала, что Михеева внезапно решила уехать в Приморье. При этом от внимания гостей в погонах не ускользнули следы крови в одной из комнат. Но Жукова объяснила это тем, что у ее родственницы перед отъездом пошла кровь из носа.

Свое третье и последнее преступление 80-летняя Уссурийская тигрица совершила в 2019 году — она расправилась с 62-летним дворником Василием Шляхтичем, который снимал у нее комнату.

Полиэтиленовый пакет с останками мужчины нашли на помойке дети

При этом в округе все знали, что Шляхтич жил у Жуковой, а соседи несколько раз обращали внимание на странный звук ударов топора, который по ночам раздавался из квартиры Софьи. Поэтому следователи быстро задержали преступницу — на допросах она пыталась оправдать свои действия тем, что дворник якобы изнасиловал ее.

Позже сокамерницам в СИЗО Жукова призналась в остальных расправах. Уссурийскую тигрицу признали вменяемой, но до суда дело не дошло: 29 декабря 2019 года ее не стало в одной из больниц Хабаровска из-за коронавируса.

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