Суд арестовал заподозренную в торговле людьми многодетную россиянку

В Москве арестовали заподозренную в торговле людьми многодетную мать

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой в торговле людьми многодетной россиянки. Об этом в среду, 18 октября, «Ленте.ру» рассказали в Преображенском суде столицы.

Суд отправил обвиняемую 47-летнюю москвичку Юлию Логинову на время расследования уголовного дела в СИЗО. Женщину с 15 детьми заподозрили в подделке документов о родстве некоторых несовершеннолетних. По данным следствия, с 2018 по 2019 год фигурантка дважды обратилась в специальные органы и предоставила им документы о рождении малышей. Однако после проверки документов выяснилось, что рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным.

На ее иждивении находятся 15 несовершеннолетних. Проверку в отношении матери начали, так как один из детей попал в больницу, а в его крови нашли запрещенные вещества.

Позже 19-летний приемный сын арестованной Стефан Логинов, которого подозреваемая усыновила, когда ему было два года, сообщил, что приемная мать внушала ему и другим детям, что после совершеннолетия они должны выписаться из квартир. Москвичка убедила молодого человека переписать свои доли в трех квартирах на нее и двоих старших детей, чтобы якобы не платить ипотеку.