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17:00, 18 октября 2023Среда обитания

Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

Сын подозреваемой в торговле людьми москвички сообщил, что та лишила его жилья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Приемный сын жительницы Москвы, которую подозревают в торговле людьми, сообщил, что та обманом лишила его жилья. Его слова приводит RT.

По словам 19-летнего Стефана Логинова, которого подозреваемая усыновила, когда ему было два года, приемная мать внушала ему и другим детям, что после совершеннолетия они должны выписаться из квартир. Москвичка убедила молодого человека переписать свои доли в трех квартирах на нее и двоих старших детей, чтобы якобы не платить ипотеку.

Когда юноше исполнилось 18 лет, приемная мать отвела его к нотариусу, и тот, поверив словам приемной родительницы, подписал документы на отказ от своих долей. Женщина обещала Логинову, что его пропишут в другом месте, однако этого до сих пор не произошло. «Я остался без жилого помещения и без постоянной прописки в Москве», — заключил молодой человек.

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Юноша, который в данный момент не общается с приемной матерью, подал на нее в суд. Что касается распространившейся в интернете информации о том, что у женщины есть недвижимость в Дубае, он заявил, что не верит в это. «Я не знаю, есть ли у нее квартира в Дубае или нет, но квартиру в Дубае я у нее никогда не видел. Я считаю, это вранье», — высказал свое мнение приемный сын подозреваемой в торговле людьми женщины.

Днем ранее стало известно, что жительницу столицы, которая воспитывает 15 детей, заподозрили в торговле людьми и задержали. Известно, что 47-летняя женщина подделала документы о родстве некоторых несовершеннолетних. Позже появилась информация о задержании соучастницы многодетной матери, которая продала ей своих двоих детей в 2015 и 2016 годах.

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    Полина Кислицына
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