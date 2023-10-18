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10:36, 18 октября 2023Силовые структуры

По делу обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей задержали женщину

Полиция задержала соучастницу обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следователи задержали 30-летнюю соучастницу обвиняемой в торговле людьми 47-летней мамы 15 детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По версии следствия, задержанная родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которая обвиняемая в торговле людьми незаконно зарегистрировала как рожденных суррогатной матерью. 47-летняя женщина использовала документы с заведомо ложными сведениями и нарушила законодательство о порядке усыновления. При этом дети остались жить с ней.

По данным Telegram-канала Shot, «суррогатной матерью» оказалась гражданка Узбекистана, которая продавала своих детей 47-летней россиянке. Сейчас правоохранительные органы устанавливают сумму, которая получила соучастница преступления.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 47-летнюю женщину с 15 детьми, подделавшую документы о родстве некоторых несовершеннолетних.

Следователи подозревают ее по пунктам «а», «б», «з» части 2 статьи 127.1 («Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Также задержана 44-летняя сообщница россиянки.

При обыске в квартире москвички нашли муляжи гранат и газовый пистолет. При этом детей оттуда уже увезли. Сейчас они находятся у бабушки в полной безопасности.

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    Варвара Митина
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