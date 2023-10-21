Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 21 октября 2023Россия

Депутат Госдумы назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью

Депутат Гурулев призвал уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался об «оставшейся гнили» в российском обществе, призвав «как-то уничтожить» ее. Так он выразился в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», доступном на платформе Smotrim.

Высказываясь о разговорах об отмене предстоящих президентских выборов в России, Гурулев отверг такую необходимость, посчитав, что действующий президент Владимир Путин «победит железно, даже если мы будем в носу ковыряться». Он также указал, что, согласно рейтингам, около 80 процентов россиян доверяют Путину, назвав это показателем сплочения общества.

«Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — добавил Гурулев.

Ранее Владимир Путин сообщал, что примет решение, выдвигать ли свою кандидатуру на пост главы государства, не раньше конца 2023 года. Следующие выборы президента страны пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат Госдумы назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью

      Основатель «Азова» назвал ставший большой проблемой ВСУ российский беспилотник

      Мужчина вышел на полосу российского аэропорта и сорвал посадки двух самолетов

      Король Иордании назвал военным преступлением депортацию палестинцев

      Журова оценила идею по ограничению выезда талантливых спортсменов за рубеж

      В США заявили об уничтожении российскими военными практически всей техники ВСУ

      В Египте начался саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа

      Спонсоры отказались от поддержки вузов США из-за реакции на атаки ХАМАС

      Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

      У посольства Израиля в столице Кипра произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости