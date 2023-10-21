Депутат Госдумы назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью

Депутат Гурулев призвал уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе

Депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался об «оставшейся гнили» в российском обществе, призвав «как-то уничтожить» ее. Так он выразился в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», доступном на платформе Smotrim.

Высказываясь о разговорах об отмене предстоящих президентских выборов в России, Гурулев отверг такую необходимость, посчитав, что действующий президент Владимир Путин «победит железно, даже если мы будем в носу ковыряться». Он также указал, что, согласно рейтингам, около 80 процентов россиян доверяют Путину, назвав это показателем сплочения общества.

«Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — добавил Гурулев.

Ранее Владимир Путин сообщал, что примет решение, выдвигать ли свою кандидатуру на пост главы государства, не раньше конца 2023 года. Следующие выборы президента страны пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.