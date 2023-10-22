Международный джазовый фестиваль пройдет в Новосибирске
Джазовый фестиваль SibJazzFest пройдет в Новосибирске
В Новосибирске с 22 по 29 октября пройдет джазовый фестиваль SibJazzFest–2023. Об этом сообщает «Джаз.ру».
В филармонии рассказали, что стремились возродить джазовую славу Новосибирска и сделать так, чтобы имя города громко звучало в джазовой среде страны и мира. Под названием Sib Jazz Fest праздник джаза в Новосибирской филармонии был восстановлен в 2010 году и с тех пор регулярно проводится в конце октября.
В этом году в фестивале примут участие коллективы из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков 24 октября представит на фестивале SibJazzFest созданный к 100-летию российского джаза полнометражный документальный фильм «Джаз 100».