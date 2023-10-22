В ХАМАС при вторжении в Израиль знали способы изготовления химоружия

Президент Израиля заявил, в ХАМАС знали способы изготовления химоружия

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News заявил, что представители ХАМАС при вторжении в его страну имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Во время интервью Герцог показал бумаги, которые были обнаружены у одного из убитых бойцов ХАМАС. По его словам, инструкции по изготовлению химического оружия принадлежат «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Кроме того, израильский президент заявил, что «мы имеем дело с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ)».