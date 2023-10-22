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23:46, 22 октября 2023Мир

В ХАМАС при вторжении в Израиль знали способы изготовления химоружия

Президент Израиля заявил, в ХАМАС знали способы изготовления химоружия

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News заявил, что представители ХАМАС при вторжении в его страну имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Во время интервью Герцог показал бумаги, которые были обнаружены у одного из убитых бойцов ХАМАС. По его словам, инструкции по изготовлению химического оружия принадлежат «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Кроме того, израильский президент заявил, что «мы имеем дело с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ)».

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      Марина Совина
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