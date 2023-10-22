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14:02, 22 октября 2023Экономика

В России подорожал один популярный вид развлечений

РБК: средняя цена видеоигр на диске в России выросла до 6,4 тысячи рублей

Фото: Unsplash

В России за 10 лет стоимость видеоигр на диске выросла в три раза и теперь составляет более шести тысяч рублей. На подорожание популярного вида развлечений обратило внимание РБК.

По данным издания, сейчас средняя стоимость одной игры на диске составляет 6,43 тысячи рублей. В 2014 году стоимость физического носителя с игрой составляла 2,21 тысячи рублей. РБК отмечает, что наиболее заметное подорожание произошло за последний год — в 2022 году игру можно было купить за 3,68 тысячи рублей.

При этом в негативную сторону меняется статистика продаж. Согласно данным, в 2014 году в России было продано более полутора миллионов штук видеоигр, тогда как в 2023-м были зафиксированы продажи 134 тысяч экземпляров.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что God of War: Ragnarok стала самой популярной игрой на PlayStation 5 в России. Владельцы Xbox чаще всего покупали Hogwarts Legacy.

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      Варвара Кошечкина
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