Shot: во дворе многоквартирного дома в Москве прогремел взрыв

Во дворе многоквартирного дома в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Возле одного из подъездов взорвалась легковая машина, после этого начался пожар, от огня пострадали еще три автомобиля. На первом этаже здания выбило стекла.

Жертв и пострадавших нет. По одной из версий, причиной инцидента мог быть поджог.