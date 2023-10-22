Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:33, 22 октября 2023Россия

Во дворе многоквартирного дома в Москве произошел взрыв

Shot: во дворе многоквартирного дома в Москве прогремел взрыв
СюжетВзрыв в Москве

Кадр: Telegram-канал Shot

Во дворе многоквартирного дома в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Возле одного из подъездов взорвалась легковая машина, после этого начался пожар, от огня пострадали еще три автомобиля. На первом этаже здания выбило стекла.

Жертв и пострадавших нет. По одной из версий, причиной инцидента мог быть поджог.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

      Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

      В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

      ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams

      В Вышгороде Киевской области произошли взрывы

      Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

      В российском городе пожарные спасли человека из горящей квартиры

      В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

      Российские ВКС ударили по боевикам в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости