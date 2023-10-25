Москвич приехал в отпуск из зоны СВО и пропал

Боец из Москвы приехал в отпуск из зоны СВО, пропал и нашелся в Ереване

Боец из Москвы приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) и пропал. Позже его нашли в Ереване, оказалось, что молодой человек сбежал туда через Белоруссию. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 24-летний юноша отправился в зону боевых действий в сентябре 2022 года. Несколько недель назад его отпустили в столицу на 14 дней.

Первую неделю все складывалось хорошо, а 13 октября боец сообщил родителям, что поедет к друзьям, взял с собой 300 тысяч рублей и исчез.

Отец заподозрил неладное, когда нашел в квартире оставленный военный билет и не обнаружил загранпаспорт сына.

Впоследствии полицейские узнали, что в день побега юноша приобрел билет на поезд в Минск, а оттуда срочным рейсом вылетел в Ереван.

Ранее сообщалось, что на Сахалине военный остался в отпуске на неделю дольше и был приговорен к колонии.