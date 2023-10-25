Пожилую россиянку заподозрили в постоянных избиениях троих детей

Жительницу Омска заподозрили в постоянных избиениях троих подопечных детей

В Омске пожилую жительницу заподозрили в том, что она в течение почти двух лет избивала троих детей, опекуном которых являлась. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по Омской области на своем сайте.

Следователи считают, что женщина с зимы 2020 года по осень 2022 года постоянно избивала троих подопечных детей в возрасте 9, 13 и 14 лет. Сначала россиянка жила с несовершеннолетними в Алтайском крае, а затем перебралась в Омск.

По данным правоохранителей, женщина «жестоко обращалась с опекаемыми, применяла к ним неправомерные методы воспитания, при малейшей провинности или мнимом непослушании наносила телесные повреждения и оскорбляла». На время выяснения обстоятельств женщину отстранили от опекунства над детьми.

Возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и истязании несовершеннолетних. Дело направили в суд, женщине грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Саратове пьяная женщина несколько раз ударила и обматерила внучку у подъезда, это сняли на видео. Причиной конфликта могла стать потерянная девочкой тысяча рублей и возникшая проблема с такси, которое уехало до выхода бабушки с внучкой из дома.