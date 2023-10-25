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13:58, 25 октября 2023Россия

В Госдуме высказались о батальоне имени призывавшего к независимости Чечни имама

Депутат Кузнецов назвал хорошей идеей батальон в Чечне в честь шейха Мансура

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что не знаком с «темой шейха Мансура» — первого имама Северного Кавказа, выступавшего за независимость Чечни — однако отмечает, что если решение назвать его именем новый батальон в Чечне принимал глава республики Рамзан Кадыров, то название хорошее. Таким мнением он поделился в беседе с RTVI.

«Если люди, которые принимали решение о таком названии, — видимо, Рамзан Ахматович Кадыров принимал, — уверены, что сейчас шейх Мансур сражался бы на стороне России, то нормальное, хорошее название», — отметил Кузнецов.

Депутат также подчеркнул, что власти Чечни лучше разбираются в ситуации и лучше понимают шейха Мансура, поэтому «им виднее». «У нас кто только против русского царя не сражался — и Пугачев, и Разин, и декабристы, и коммунисты. Но если сейчас они были бы с нами — так добро пожаловать», — заявил Кузнецов.

Политик также сказал, что чем больше людей будет на фронте добровольно и осознанно, тем больше у мобилизованных возможностей ездить в отпуска и возвращаться домой.

Ранее, 24 октября, Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Cтроительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона ведется в Гудермесе.

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