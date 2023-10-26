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12:22, 26 октября 2023Россия

Анонсировано большое выступление Путина на совещании по космической отрасли

Президент Путин выступит на совещании по ракетно-космической отрасли

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 октября, проведет встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, у главы государства сегодня в целом «день космической тематики». Он проведет встречу с молодыми учеными и специалистами отрасли, обстоятельно побеседует с молодыми учеными. «Естественно, будет много слов президента», — сообщил пресс-секретарь Путина.

Он также уточнил, что ожидается обширный доклад главы Роскосмоса Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России, выступление генконструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева по теме перспектив развития отечественной пилотируемой космонавтики. Кроме того, доклады представят президент РАН Геннадий Красников и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее Путин встречался с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и обсудил результаты работы промышленности за первые шесть месяцев 2023 года.

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      Евгения Куликова
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