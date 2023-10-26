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20:10, 26 октября 2023Россия

Кадыров объявил о создании батальона Росгвардии имени национального героя Чечни

Кадыров объявил о создании батальона Росгвардии имени Байсангура Беноевского

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В Чечне появится батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам политика, подразделение будет состоять из 300 человек под руководством командира Бекхана Чалаева. Он также осмотрел строительство базы для нового батальона. На ее территории разместят плац, тренажерные залы, столовую, а также организуют другие условия для комфортного несения службы. «Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии», — написал Кадыров.

Согласно информации из открытых источников, чеченский полководец Байсангур Беноевский родился в 1791 году. Он был активным участником Кавказской войны, длившейся с 1817 по 1864 год. В 1825-1826 годах принимал участие в народно-освободительном восстании под предводительством руководителя национально-освободительного движения в Чечни Бейбулата Таймиева. В 1860 году Беноевский стал имамом. Кроме того, он руководил восстанием 1860-1861 годов, по итогам которого был схвачен и казнен.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Реконструкция военного объекта для размещения личного состава подразделения ведется в Гудермесе.

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      Сергей Истомин
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