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15:04, 26 октября 2023Россия

Комитет Думы поменял женщин на матерей и поставил отцов на первое место в семье

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: комитет палаты по вопросам семьи переименуют
Анна Кузнецова

Анна Кузнецова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.

«Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — именно так теперь будет звучать новое название. Соответствующее решение сегодня было принято на пленарном заседании», — пояснила она.

Кузнецова отметила, что в условиях отсутствия единого органа исполнительной власти, который ответственен за вопросы семьи, отцовства, детства и материнства, комитет с новым названием будет иметь важное значение. Она добавила, что соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выплачивать мужчине, находящемуся в зарегистрированном браке, за рождение ребенка 500 тысяч рублей и по 1 миллиону за каждого ребенка после третьего. По мнению парламентария, мера может стать одним из способов поднять демографию в стране.

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      Никита Абрамов
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