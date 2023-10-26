В России назвали препятствие для введения прогрессивной шкалы налогообложения

Депутат Федоров: прогрессивная шкала налогообложения дорого обойдется бюджету

Если усилить контроль за налогообложением для физических лиц или изменить саму систему, это не прибавит доходов бюджету. Так в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров объяснил, почему в России не стоит вводить прогрессивную шкалу налогообложения.

Сейчас некоторые фракции требуют от нас ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но администрирование превысит доходы от полученных дополнительно налогов от прогрессивной шкалы — это показывают расчеты. С точки зрения налогообложения смысла нет, может быть, смысл есть с точки зрения социальной справедливости, но не с точки зрения доходов бюджета Евгений Федоров депутат Госдумы

«Сейчас будут расширять контроль, вводить меры электронного контроля, потому что сейчас везде все безналично, и не так сложно будет отследить платежи и проводки. Будет просто повышаться налоговый пресс в действующей системе налоговых законов. То есть не повышение налогов, а повышение качества их администрирования. Но это не увеличит сильно бюджет, потому что рост качества администрирования сопровождается повышением расходов на администрирование, которые на каком-то этапе превышают доходы от качества администрирования», — заключил парламентарий.

Прогрессивная шкала налогообложения предполагает увеличение ставки при росте доходов. До 2001 года в России действовала прогрессивная шкала — от 12 до 30 процентов в зависимости от уровня доходов в год. Потом власти уравняли показатели для всего населения до 13 процентов. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15 процентов для доходов граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год.

Формально после изменений в России вновь действует прогрессивная шкала, но фактически она затрагивает лишь небольшой процент населения. Некоторые политические силы по-прежнему предлагают сделать эту систему более точечной.

25 октября газета Министерство финансов сообщило, что один из способов бороться с недобросовестными налогоплательщиками — это усилить контроль за их операциями, передают «Ведомости». В ведомстве считают, что это позволит лучше собирать налоги.