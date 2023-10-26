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20:30, 26 октября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Явлинского

Песков отказался комментировать информацию о встрече Путина и Явлинского

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы встрече главы государства Владимира Путина и председателя федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это я никак не комментирую», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.

Ранее журналист Андрей Колесников в своей колонке для «Коммерсанта» сообщил, что в Кремле заметили Явлинского. По его словам, политик посещал Кремль накануне вечером, сразу после встречи главы государства Владимира Путина с представителями религиозных объединений.

Позднее пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что 26 октября Явлинский встретился с Путиным.

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      Никита Абрамов
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