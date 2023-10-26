В России задумали ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

«Известия»: выдачу маткапитала на первенца могут ограничить возрастом матери

В Госдуме РФ предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери. Об этом сообщают «Известия».

Предполагается, что возрастным ограничением могут сделать 25-30 лет, или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Такие изменения в программу предлагают некоторые из депутатов Госдумы, которые обратились с соответствующим вопросом в правительство РФ. Отмечается, что подходы к предоставлению маткапитала комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что ограничивать выдачу маткапитала возрастом не нужно, так как многие женщины сегодня рожают после 30 лет. По его словам, программа хорошо повлияла на рождаемость в первые годы своего существования — до 2015 года, однако после показатель стал снижаться. «На это есть разные причины, в том числе определенное ухудшение экономической ситуации. Кроме того, люди в целом быстро ко всему привыкают, и то, что сначала кажется великим благом, затем становится обыденностью», — отметил он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года россиян ожидает повышение ряда социальных выплат. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила предстоящие изменения.