В российском регионе дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку

Shot: в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, ударный беспилотник летел на территории Волоконовского района и врезался в вышку сотовой связи возле населенного пункта Тишанка. Впоследствии беспилотник взорвался, однако вышка повреждений не получила.

В результате никто не пострадал, без перебоев работает оборудование вышки. Предварительно, беспилотник запустили из села Черняков Харьковской области, которое находится в двух километрах от границы.

Днем ранее, 25 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью винтовки и пытались завязать у границы с регионом бой. Бойцы ВСУ не менее 10 раз выстрелили из снайперской винтовки, после чего обстреляли Красный Хутор боеприпасами из АГС-17.

24 октября Белгородскую область дважды атаковали со стороны Украины. Сначала под обстрел попало село Козинка. Жители не пострадали, однако осколками снаряда были повреждены крыша, фасад и забор частного жилого дома. В тот же день Украина ударила из артиллерии по Новой Таволжанке.