Володин возмутился ушедшими с семичасового заседания Госдумы депутатами

Председатель ГД Володин возмутился ушедшими с семичасового заседания депутатами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился депутатами, которые ушли с семичасового заседания палаты парламента при обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Об этом говорится в Telegram-канале «Ведомостей».

Пленарное заседание началось в 12:00 и закончилось в 19:00 по московскому времени. За это время парламентарии рассмотрели главный финансовый документ страны, а также законопроекты о бюджетах фондов обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования.

«Посмотрите, мы работаем 7 часов 12 минут. Понятно, что может пострадать качество. У нас некоторые не выдержали даже рассмотрение бюджета, разбираться будем на следующей неделе. Все-таки, задумайтесь, если депутаты, особенно, председатель комитета не участвует в рассмотрении бюджета страны, это о чем говорит?» — сказал Володин, закрывая заседание.

Он отметил, что подобное поведение снижает качество принимаемых решений и наносит вред избирателям. «А потом, у нас много тех, кто работает, но не занимает должности. У нас достаточно людей профессиональных и грамотных. Об этом речь идет. Без обид», — добавил спикер Госдумы.

24 октября сообщалось, что Совет Госдумы принял решение увеличить число пленарных заседаний в текущей сессии, чтобы рассмотреть законопроекты, которые «ждут граждане». Тогда Володин отметил, что депутатам предстоит большой объем работы, поскольку в законодательном портфеле находится 1073 инициативы.