50-летняя Ванесса Паради снялась топлес для журнала

Французская актриса, певица и фотомодель Ванесса Паради снялась топлес для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

50-летняя бывшая супруга звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа предстала на снимке с обнаженным торсом. Она лежала на диване спиной к камере, скрыв голый бюст. При этом героиня фотосессии распустила волосы и подчеркнула глаза коричневыми тенями.

Кроме того, знаменитость позировала в блестящем брючном костюме рядом с четырехколесными роликами французской марки Chanel, а также на одном из кадров обнимала обнаженного манекенщика. Известно, что автором съемки выступил британский фотограф Аласдер Маклеллан.

Ранее в октябре французская актриса и модель Ева Грин снялась в откровенном виде для греческой версии журнала Vogue. На одном из снимков 43-летняя звезда «Мечтателей» позировала в красном приталенном жакете с рукавами-перчатками и глубоким декольте, которое обнажало часть груди. Также она надела прозрачные колготки.