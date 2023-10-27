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19:43, 27 октября 2023Моя страна

Житель российского региона самостоятельно высадил более 900 дубов

Житель Устья самостоятельно высадил более 900 дубов

Фото: Jan Huber / Unsplash

Житель села Устье Вологодской области Владимир Дмитриев самостоятельно высадил более 900 дубов. Об этом сообщает Newsvo.

Мужчина уже несколько лет собирает желуди у 15-летнего дуба на своем участке и высаживает их в лесу. Два года назад он посадил более 800 желудей, из которых прижились 500 деревьев. Этой осенью Дмитриев высадил еще 100 дубов. Мужчина считает, что он не только высаживает красивый сад, но и совершает доброе дело: теперь местные белки всегда смогут полакомиться желудями.

Несмотря на это, специалисты лесной отрасли отметили, что дубы тяжело приспосабливаются к местным климатическим условиям без дополнительного ухода. По их мнению, для высадки лучше выбирать те культуры, которые уже растут в этом районе.

Ранее сообщалось, что 30-летние сосны и липовую аллею высадили в центре Калининграда перед стадионом «Балтика». Как отмечает глава администрации города Елена Дятлова, крупномерные деревья привезли на территорию площади на прошлой неделе.

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      Алиса Удовик
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