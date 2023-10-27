Житель российского региона самостоятельно высадил более 900 дубов

Житель Устья самостоятельно высадил более 900 дубов

Житель села Устье Вологодской области Владимир Дмитриев самостоятельно высадил более 900 дубов. Об этом сообщает Newsvo.

Мужчина уже несколько лет собирает желуди у 15-летнего дуба на своем участке и высаживает их в лесу. Два года назад он посадил более 800 желудей, из которых прижились 500 деревьев. Этой осенью Дмитриев высадил еще 100 дубов. Мужчина считает, что он не только высаживает красивый сад, но и совершает доброе дело: теперь местные белки всегда смогут полакомиться желудями.

Несмотря на это, специалисты лесной отрасли отметили, что дубы тяжело приспосабливаются к местным климатическим условиям без дополнительного ухода. По их мнению, для высадки лучше выбирать те культуры, которые уже растут в этом районе.

Ранее сообщалось, что 30-летние сосны и липовую аллею высадили в центре Калининграда перед стадионом «Балтика». Как отмечает глава администрации города Елена Дятлова, крупномерные деревья привезли на территорию площади на прошлой неделе.