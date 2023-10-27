Александр Васильев назвал необходимые в женском гардеробе вещи

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев в своем Telegram-канале назвал десять необходимых в женском гардеробе вещей.

По словам эксперта, девушкам следует приобрести юбку, платье и туфли средней высоты на устойчивом каблуке. Кроме того, он внес в список белую рубашку, назвав ее универсальным элементом, и жакет, который сможет дополнить образ.

В то же время специалист включил в перечень классические брюки и удобные джинсы, а также пальто, кардиган и сумку кросс-боди. «Эти десять вещей — ключ к созданию стильных образов на каждый день и подспорье для особых событий», — говорится в посте.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов также назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Речь идет о колготках в сетку. При этом специалист подчеркнул, что чем она крупнее, тем лучше.