Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:15, 27 октября 2023Моя страна

Гастрокультурный фестиваль пройдет на «Эльбрусе»

Гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса» пройдет в Кабардино-Балкарии

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса» пройдет с 3 по 5 ноября в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА КБР.

«Этот праздник впервые состоится на одноименном курорте, но обещает стать традиционным в канун открытия зимнего туристического сезона», — говорится в сообщении.

В фестивале смогут принять участие все желающие, они также смогут продегустировать национальные блюда. Для семей участников СВО будет организована специальная экскурсионная программа с посещением канатной дороги.

Гости фестиваля оценят еду, приготовленную из местных экологически чистых продуктов – мяса, овощей, фруктов и ягод. В меню также будут будут позиции, которые вдохновлены непосредственно фестивалем. Всего на «Вкусе Эльбруса» будут представлены 10 ресторанных концепций.

На фестивале также выступят творческие коллективы, музыканты, диджей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости