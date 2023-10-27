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22:04, 27 октября 2023Россия

В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

Посольство РФ в Британии назвало хамскими заявления о контактах Москвы с ХАМАС
Грант Шаппс

Грант Шаппс. Фото: Johanna Geron / Reuters

Посольство России в Великобритании раскритиковало заявления главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса о контактах Москвы с ХАМАС, назвав их хамскими и провокационными, сообщает РИА Новости.

В дипломатическом представительстве отметили, что Шаппс представил контакты в российской столице с представителями ХАМАС как «встречу тирании с терроризмом» и осудил их, в то время как стороны обсуждали действительно важные вопросы.

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер», — заявили в посольстве, добавив, что на встрече велись разговоры о возможности освобождения заложников, находящихся на территории сектора Газа, среди которых есть и британские подданные.

Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Отмечается, что в Катаре находится помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, участвующая в переговорах.

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      Марина Совина
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