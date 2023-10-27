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12:30, 27 октября 2023Россия

В Совфеде ответили на идею Латвии отдавать авто россиян украинцам

Сенатор Климов призвал проверить активы Латвии после решения отбирать авто из РФ
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Необходимо провести инвентаризацию латвийских активов после того, как Сейм страны одобрил в первом чтении решение отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам. С таким предложением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я через Латвию никуда ездить не собираюсь и никому не рекомендую. Не потому, что машину отберут, а потому, что в эти времена те деятели, которые там правят сейчас, пользуются любой возможностью для того, чтобы внести свою лепту в общую истерию. Поэтому без крайней нужды я бы никому не советовал туда ездить в принципе», — заявил он.

По мнению Климова, вводить зеркальный ответ на действия Латвии нелепо.

Другое дело — провести инвентаризацию: посмотреть, не осталось ли чего-то, за что с нашей помощью они получают прибыль. Это надо сделать

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«К сожалению, до недавнего времени до меня доходили данные, что некие люди, в том числе причастные к русофобии, умудряются наживаться на нашей стране, на наших ресурсах. Это не очень правильно. Надо повнимательнее к этому присмотреться. А вступать в какие-то дискуссии с этой публикой будет глуповато», — заключил он.

Ранее Сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законопроект, согласно которому автомобилям с российскими номерами запрещается находиться на территории страны. Поправки предусматривают обязательную перерегистрацию машин, ранее зарегистрированных в России, в установленный срок, в противном случае их будут отбирать. Арестованные и конфискованные у россиян автомобили собрались отдавать украинцам.

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      Варвара Кошечкина
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