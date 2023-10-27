В Совфеде ответили на идею Латвии отдавать авто россиян украинцам

Сенатор Климов призвал проверить активы Латвии после решения отбирать авто из РФ

Необходимо провести инвентаризацию латвийских активов после того, как Сейм страны одобрил в первом чтении решение отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам. С таким предложением в беседе с «Лентой.ру» выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я через Латвию никуда ездить не собираюсь и никому не рекомендую. Не потому, что машину отберут, а потому, что в эти времена те деятели, которые там правят сейчас, пользуются любой возможностью для того, чтобы внести свою лепту в общую истерию. Поэтому без крайней нужды я бы никому не советовал туда ездить в принципе», — заявил он.

По мнению Климова, вводить зеркальный ответ на действия Латвии нелепо.

Другое дело — провести инвентаризацию: посмотреть, не осталось ли чего-то, за что с нашей помощью они получают прибыль. Это надо сделать Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«К сожалению, до недавнего времени до меня доходили данные, что некие люди, в том числе причастные к русофобии, умудряются наживаться на нашей стране, на наших ресурсах. Это не очень правильно. Надо повнимательнее к этому присмотреться. А вступать в какие-то дискуссии с этой публикой будет глуповато», — заключил он.

Ранее Сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законопроект, согласно которому автомобилям с российскими номерами запрещается находиться на территории страны. Поправки предусматривают обязательную перерегистрацию машин, ранее зарегистрированных в России, в установленный срок, в противном случае их будут отбирать. Арестованные и конфискованные у россиян автомобили собрались отдавать украинцам.