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14:13, 27 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал условие взаимодействия с Западом по Украине

Лукашенко сообщил о готовности взаимодействовать с Западом по Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности взаимодействовать с представителями Запада в вопросе урегулирования конфликта на Украине и назвал необходимое для этого условие. Об этом он высказался в ходе поездки в Минскую область, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, верить на слово он никому не собирается. «Как я могу верить? Факты на стол! Я должен что-то в руках держать и принимать какие-то решения. Только практика, никаких обещаний», — пояснил глава республики.

Отвечая на вопрос о готовности пожать руку представителям Запада в случае переговоров по урегулированию на Украине, Лукашенко подчеркнул, что не отказывается пожимать руки тем, кто приходит с миром и «за пазухой или в руке не держит камень».

Ранее президент Белоруссии обвинил США в эскалации ситуации на Украине поставками вооружения Киеву. При этом он указал на то, что «Россия с этим никогда не смирится».

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      Алевтина Запольская
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