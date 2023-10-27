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11:43, 27 октября 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается гололед

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В выходные 28 и 29 октября в Москве ожидается гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Такую погоду принесет активный и глубокий циклон с севера Италии, объяснил синоптик. Кроме того, в выходные дни произойдет резкое снижение атмосферного давления, рассказал он. Днем температура составит плюс два градуса Цельсия, ночью опустится до минус одного градуса.

При этом уже в понедельник, 30 октября, москвичей ждет резкое потепление. Температура в столице повысится до плюс десяти градусов тепла, предупредил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал, что в Москву на следующей неделе придет африканское тепло. Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов и соответствовать норме начала октября.

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      Мария Черкасова
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