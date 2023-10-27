В Виннице запретили фильмы и книги на русском языке

В Виннице запретили публичное использование музыки, книг и кино на русском языке

В украинской Виннице запретили публичное использование музыки, книг и фильмов на русском языке, сообщил Винницкий городской совет в своем Telegram-канале.

Под мораторий попали также телепрограммы и спектакли российского производства. Их запретят транслировать на улицах и в общественном пространстве города.

В органе власти назвали принятие такого решения 27 октября символичным, так как в этот день отмечается День украинской письменности и языка. «В этих вопросах компромисса быть не может», — отмечается в сообщении.

Ранее в октябре Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перестал обучать русскому и белорусскому языкам. О закрытии соответствующих учебных программ сообщил ректор.

