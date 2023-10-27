Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 27 октября 2023Бывший СССР

В Виннице запретили фильмы и книги на русском языке

В Виннице запретили публичное использование музыки, книг и кино на русском языке

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom

В украинской Виннице запретили публичное использование музыки, книг и фильмов на русском языке, сообщил Винницкий городской совет в своем Telegram-канале.

Под мораторий попали также телепрограммы и спектакли российского производства. Их запретят транслировать на улицах и в общественном пространстве города.

В органе власти назвали принятие такого решения 27 октября символичным, так как в этот день отмечается День украинской письменности и языка. «В этих вопросах компромисса быть не может», — отмечается в сообщении.

Ранее в октябре Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перестал обучать русскому и белорусскому языкам. О закрытии соответствующих учебных программ сообщил ректор.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости