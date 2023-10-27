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12:11, 27 октября 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника ОБСЕ осудили на 19 лет за шпионаж в ЛНР

В ЛНР суд заочно дал 19 лет бывшему сотруднику ОБСЕ за шпионаж

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за шпионаж. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый, являющийся гражданином Великобритании, признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Суд установил, что в 2020 году иностранца завербовали представители НАТО, после чего он стал незаконно собирать сведения военного назначения о деятельности подразделений Народной милиции ЛНР. Подсудимый регулярно ездил по территории республики в составе патрульных групп Луганской базы ОБСЕ для сбора данных о расположении объектов гражданской инфраструктуры, милиции, составляющих гостайну, с помощью беспилотника. Эту информацию он передавал через интернет.

Ранее сообщалось, что служба госбезопасности Бельгии заподозрила исполняющего обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилла Логвинова в шпионаже и работу на Службу внешней разведки России.

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      Любовь Ширижик
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