Долго скрывающийся вид рака стали чаще выявлять в Москве на ранней стадии

Ракова: выявление онкозаболеваний ЖКТ на ранней стадии в Москве составило 70 %

С 2021 по 2022 год в Москве появились три специализированных эндоскопических центра с современным оборудованием, благодаря которым выявление онкологических заболеваний ЖКТ на нулевой и ранней стадиях выросло почти вдвое. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Злокачественные новообразования органов желудочно-кишечного тракта — очень коварное заболевание, которое может долго никак не проявлять себя, — объяснила вице-мэр. — Кроме того, по статистике, оно является одним из самых распространенных». Ранняя диагностика рака органов ЖКТ позволяет вовремя начать лечение и даже избежать операции и химиотерапии, отметила Ракова.

Первый специализированный центр гастроскопии и колоноскопии открылся на базе ГКБ имени С.П. Боткина, второй — в ГКБ имени В.М. Буянова, третий — в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». С 2021 года в них было выявлено свыше 4000 новообразований, из которых 2,8 тысячи — на ранних стадиях.

Важно, что в 70 процентах случаев при обследовании в эндоскопическом центре ранние и нулевая стадии злокачественных новообразований выявлены у пациентов впервые, то есть без проведения эндоскопического исследования они бы не узнали об имеющемся диагнозе. Всего в трех эндоскопических центрах провели почти 250 тысяч исследований Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Эндоскопические центры взаимодействуют с амбулаторным блоком благодаря единой цифровой платформе. Исследования в них проводят пациентам из групп риска, в том числе с предраковыми состояниями и заболеваниями ЖКТ. Записаться на процедуры москвичи могут как через поликлинику, так и самостоятельно через mos.ru, emias.info и приложение «ЕМИАС.ИНФО». Получать бумажное направление в поликлинике не нужно. Процедуры выполняются в комфортных условиях под седацией.

Новообразования удаляют на месте в эндоскопических центрах или направляют пациентов на стационарное хирургическое лечение. Если после лечения не выявят онкологическое или воспалительное заболевание, пациента оставят на диспансерном наблюдении. При обнаружении злокачественного новообразования пациент будет наблюдаться врачом-онкологом.