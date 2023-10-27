Песков ответил на вопрос о «кремлевской программе» ХАМАС

Песков заявил, что у делегации ХАМАС никаких контактов с Кремлем нет

У делегации палестинской группировки ХАМАС нет никаких контактов с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакой "кремлевской программы" у ХАМАС в Москве нет», — заявил представитель Кремля, комментируя возмущения Израиля по поводу визита палестинской группировки. Он также отметил, что контакты были по линии МИД.

По словам Пескова, российские власти считают необходимым продолжать контакты со всеми сторонами конфликта, диалог с Израилем также будут продолжать.

Ранее сообщалось, что член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук прибыл в Россию и находится с визитом в Москве. На встрече с представителями ХАМАС обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа и освобождение захваченных исламистской группировкой российских граждан.

Министерство иностранных дел Израиля назвало приглашение делегации ХАМАС в Москву «недостойным шагом». «Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС», — заявили в МИД Израиля.