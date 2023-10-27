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22:26, 27 октября 2023Мир

Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Палестины Нофаль: разрабатывается проект по эвакуации россиян из Газы

Фото: Atia Darwish / Globallookpress.com

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью RTVI заявил о разработке проекта эвакуации россиян из сектора Газа.

«Сейчас пытаемся разработать алгоритм, который позволит эвакуировать граждан, когда Израиль предоставит гуманитарный коридор», — отметил дипломат.

По словам Нофаля, вывоз россиян из сектора Газа будет производиться в сотрудничестве с посольством России в Рамалле в ближайшее время.

Посол сообщил, что через КПП «Рафах» при его открытии будут эвакуированы граждане не только России, но и других государств. Он добавил, что людей, вероятно, будут постепенно вывозить через город Эль-Ариш, провинцию Северный Синай и Каир.

Ранее стало известно, что число человек, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 900 человек из которых 500 — россияне. Об этом заявили в дипмиссии России в Палестине.

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      Марина Совина
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