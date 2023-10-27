Прокуратура предупредила россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Прокуратура Москвы: у мошенников появилась новая схема под видом декларирования

Телефонные мошенники стали использовать новую преступную схему по хищению средств у граждан под видом их декларирования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве рассказали о случае, произошедшем с 95-летней пенсионеркой. Ей позвонил аферист и представился специалистом финансового отдела. Он убедил женщину в необходимости задекларировать все сбережения. Узнав, что у нее имеются 500 тысяч рублей наличными дома и еще деньги на банковском счете, злоумышленник обманом заставил пенсионерку передать накопления якобы его коллеге, который приедет к ней домой.

Женщина поверила, что ей вернут все деньги, сняла со счета 700 тысяч рублей и вместе с хранившимися дома 500 тысячами рублей отдала курьеру мошенников.

В прокуратуре предупредили, что ни под каким предлогом россияне не должны отдавать деньги неизвестным, кем бы они ни представлялись.