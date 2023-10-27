Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 27 октября 2023Силовые структуры

Прокуратура предупредила россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Прокуратура Москвы: у мошенников появилась новая схема под видом декларирования

Фото: Devin Kaselnak / Unsplash

Телефонные мошенники стали использовать новую преступную схему по хищению средств у граждан под видом их декларирования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве рассказали о случае, произошедшем с 95-летней пенсионеркой. Ей позвонил аферист и представился специалистом финансового отдела. Он убедил женщину в необходимости задекларировать все сбережения. Узнав, что у нее имеются 500 тысяч рублей наличными дома и еще деньги на банковском счете, злоумышленник обманом заставил пенсионерку передать накопления якобы его коллеге, который приедет к ней домой.

Женщина поверила, что ей вернут все деньги, сняла со счета 700 тысяч рублей и вместе с хранившимися дома 500 тысячами рублей отдала курьеру мошенников.

В прокуратуре предупредили, что ни под каким предлогом россияне не должны отдавать деньги неизвестным, кем бы они ни представлялись.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости