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17:42, 27 октября 2023Мир

Стало известно о записке льюистонского стрелка

Newsweek: льюистонский стрелок оставил записку своему сыну
СюжетСтрельба в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Льюистонский стрелок Роберт Кард оставил сыну записку перед тем, как совершить массовый расстрел в боулинг-клубе и ресторане в штате Мэн. Об этом сообщает агентство Newsweek.

«Скорее оно [послание] включает в себя некоторую обыденную информацию, такую ​​​​как номера банковских счетов и другие вещи, которые, возможно, сын Роберта Карда мог бы найти полезными, если бы его отца не было рядом», — сообщается в материале.

Отмечается, что записка была обнаружена при обыске в доме Карда. Семья преступника сотрудничает с правоохранительными органами и содействует его поискам.

Ранее стало известно, что 40-летнего американца Карда подозревают в стрельбе в Льюистоне, штат Мэн. Губернатор Джанет Миллс на пресс-конференции пообещала координировать его поимку с федеральными властями. По располагаемым данным, Кард служил в армии США, работал инструктором по стрельбе и дважды проходил психиатрическое лечение.

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      Максим Габриелян
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