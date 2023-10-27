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21:07, 27 октября 2023Бывший СССР

Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника найдено в канализации

Фото: Reuters

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на отца военного.

Родственник покойного сообщил, что результаты ДНК-теста его сына оказались положительными. Предположительно, мужчину застрелил другой иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что тело бойца помог обнаружить австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин, который, предположительно, заявил правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке. Ранее он заявлял, что перед пропажей Берк находился с ним на полигоне, но потом ушел оттуда без него.

Позднее в переписке, которую цитирует издание, на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин ответил: «Очевидно я, но это было не намеренное убийство». Свои прежние слова мужчина оправдал тем, что не знал, какие действия предпринимать после того, как убил кого-то. По данным Sun, украинская поиция отказалась подтвердить, покинул ли австралийско-алжирский наемник страну.

Ранее боец спецназа Вооруженных сил России (ВС РФ) Центрального военного округа с позывным Скала заявил, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть афроамериканцы.

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      Екатерина Подвигина
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