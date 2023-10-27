Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 27 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о понимании Киевом бессмысленности войны

Советник главы ДНР Гагин: в Киеве понимают, что США и Европа их бросили

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские чиновники понимают бессмысленность войны и то, что США и Европа их бросили. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, в котором он призвал Киев поставить точку в конфликте с Россией.

«О том, что пора бы заключать мир с Россией — на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план», — считает Гагин. По его словам, Украина в настоящий момент не интересна ни Европе, ни США.

Ранее Соскин заявил, что Украине придется заключить мирное соглашение до Нового года. Он объяснил необходимость прекращения огня тем, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости