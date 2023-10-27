В ДНР заявили о понимании Киевом бессмысленности войны

Советник главы ДНР Гагин: в Киеве понимают, что США и Европа их бросили

Украинские чиновники понимают бессмысленность войны и то, что США и Европа их бросили. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, в котором он призвал Киев поставить точку в конфликте с Россией.

«О том, что пора бы заключать мир с Россией — на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план», — считает Гагин. По его словам, Украина в настоящий момент не интересна ни Европе, ни США.

Ранее Соскин заявил, что Украине придется заключить мирное соглашение до Нового года. Он объяснил необходимость прекращения огня тем, что конфликт в Израиле отвлек внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи.