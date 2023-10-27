В Европе пожаловались на держащую ЕС в заложниках Венгрию

Премьер Люксембурга Беттель: Венгрия не может держать Евросоюз в заложниках

Венгрия не может держать Европейский союз (ЕС) в заложниках в вопросе помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, cообщает Reuters.

«Нельзя говорить: если вы хотите денег для Украины, мы хотим денег для себя. Мы не должны быть заложниками господина Орбана, и я убежден, что мы найдем положительное решение», — пожаловался политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза до получения обоснования необходимости этого шага. Он потребовал давать внятное объяснение необходимости выделения дополнительных траншей Киеву, а не выдвигать простое предложение «дать больше денег».