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10:59, 27 октября 2023Мир

В Европе пожаловались на держащую ЕС в заложниках Венгрию

Премьер Люксембурга Беттель: Венгрия не может держать Евросоюз в заложниках
Ксавье Беттель

Ксавье Беттель. Фото: Harald Tittel / dpa / Globallookpress.com

Венгрия не может держать Европейский союз (ЕС) в заложниках в вопросе помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, cообщает Reuters.

«Нельзя говорить: если вы хотите денег для Украины, мы хотим денег для себя. Мы не должны быть заложниками господина Орбана, и я убежден, что мы найдем положительное решение», — пожаловался политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза до получения обоснования необходимости этого шага. Он потребовал давать внятное объяснение необходимости выделения дополнительных траншей Киеву, а не выдвигать простое предложение «дать больше денег».

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      Семен Александров
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