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13:43, 27 октября 2023Силовые структуры

В МВД рассказали об арестованном поджигателе-рецидивисте

МВД: рецидивист из Тверской области взят под стражу за поджог на железной дороге

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Полицейские арестовали 26-летнего жителя Тверской области за диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Установлено, что ночью 14 июля молодой человек поджег релейный шкаф на путях железнодорожного перегона между станциями Обухово и Славянка. В результате диверсии произошли задержки в движении поезда дальнего следования и двух электричек.

Молодой человек ранее был многократно судим. Последний раз он получил срок за кражу, но скрылся от суда и был объявлен в федеральный розыск. Полиция считает его причастным к еще одному поджогу релейного шкафа в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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