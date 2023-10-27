В России произошло землетрясение магнитудой почти 7,0

На Командорских островах на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6

На Командорских островах, которые находятся в Камчатском крае, произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала центра «Единая геофизическая служба» РАН.

По его данным, землетрясение магнитудой почти 7,0 произошло в 117 километрах от населенного пункта Никольское — он находится на острове Беринга Командорского архипелага.

Глубина очага составила 47 километров, в селе зафиксировали толчок силой до четырех баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4, его момент сняли камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах несколько раз слышен грохот, после чего сильно дрожит земля в течение нескольких секунд.