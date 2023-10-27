В российском метро поймали закладчика с 500 граммами наркотиков

В московском метро полиция задержала закладчика с 500 граммами наркотиков

На станции «Проспект Мира» Московского метрополитена полиция задержала мужчину с 500 граммами наркотиков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Его отправили под стражу.

Мужчина должен был расфасовать наркотики и разложить их в тайники. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Первоуральске Свердловской области прибывшие на пожар полицейские обнаружили 500 граммов наркотиков.

