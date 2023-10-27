В Запорожской области рассказали об уничтожении четырех танков Leopard

Рогов: ВС России уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На ореховском направлении на участке между Работино и Вербовое враг бросил на наши позиции в атаку свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которой не менее шести — немецкие танки», — рассказал он.

По его словам, противника встретили шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным, уничтожены ударами дронов и тяжелой огнеметной системой.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), на южнодонецком направлении в зоне СВО были ликвидированы до 100 украинских солдат.