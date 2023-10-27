Вассерман призвал журналистов осваивать профессию швеи-мотористки

Депутат Вассерман посоветовал журналистам осваивать профессию швеи-мотористки

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал журналистов осваивать профессии землекопа или швеи-мотористки. Как сообщает smi2.ru, об этом парламентарий заявил во время заседания комиссии в Совете Федерации на тему «Искусственный интеллект и СМИ: возможности, опасности и перспективы».

По мнению депутата, системы искусственного интеллекта (ИИ) на данный момент хорошо пересказывают текст, хотя пока плохо работают с заголовками. В связи с этим он посоветовал журналистам осваивать новые профессии.

Игорь Ашманов, член Совета по правам человека при президенте России, отметил, что сам по себе искусственный интеллект неплох, а угрозу представляют собой «злые и очень умные» пользователи ИИ, являющиеся врагами России.

В свою очередь, присутствовавший на заседании комиссии директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов отметил, что искусственный интеллект помогает журналистам и избавляет их от рутинных задач. По его словам, компания использует ИИ для проекта переводных статей для стран БРИКС.

Синодов добавил, что основной моделью использования ИИ, которая несет угрозу информационной безопасности, является их дистрибуция, подбор и контакт с релевантной аудиторией. В качестве примера он привел зарубежные СМИ, которые не присутствуют в России, однако работают через международные платформы, используемые россиянами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии ИИ не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР. Глава государства отметил, что за этими технологиями будущее.