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11:05, 27 октября 2023Россия

Власти российского региона запретили школьникам праздновать Хеллоуин

Минобразования Якутии запретило школьникам праздновать Хеллоуин

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Якутии власти официально запретили школьникам праздновать Хеллоуин. Это следует из письма регионального Минобразования, направленного в местные учреждения. Копия документа оказалась в распоряжении портала SakhaDay.

В письме с подписью первого замминистра образования Республики Саха Алевтины Аргуновой «О запрете празднования Хеллоуина в образовательных организациях» говорится о необходимости принять меры по недопущению этого события в школах региона. «В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны», — подчеркивается в тексте.

Достоверность письма подтвердила руководитель пресс-службы Минобразования Якутии Вера Неймохова. В комментарии для KP.RU она подчеркнула, что документ является рекомендацией, а не прямым приказом. По словам Неймоховой, министерство не имеет права приказывать, однако советует всем образовательным учреждениям, в том числе детским садам, «воздержаться от проведения чуждого нам праздника».

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России 31 октября решили отметить Тыквенный Спас. Комментируя эту идею, клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) назвал идиотами людей, которые придумали такой праздник. Священнослужитель объяснил, что «Спас один — Иисус Христос». «В честь него достаточное количество праздников в течение года», — сказал он.

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