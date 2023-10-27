Внешний вид Киры Найтли на фото папарацци разочаровал фанатов

Британская актриса Кира Найтли попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

38-летняя знаменитость была замечена в компании супруга, клавишника музыкальной группы Klaxons Джеймсом Райтоном, в элитном районе Лондона Хампстеде. Звезда предстала перед камерой в свитере, джинсах и кожаной куртке. Ее образ дополняли черные сапоги на грубой подошве, бежевая сумка и очки. Кроме того, она отказалась от макияжа и распустила волосы.

Читатели материала не оценили внешний вид Найти, о чем принялись писать в комментариях. «Любая женщина без макияжа выглядит уныло», «Никакой груди и никаких форм», «Эта так называемая "женщина" не прилагает никаких усилий, чтобы быть красивой для своего мужа», «Я не понимаю, почему она, как мне кажется, хочет скрыть свою красоту», «Я бы даже не догадался, что это Кира», — возмущались они.

Ранее Кира Найтли снялась в откровенном образе для корейской версии журнала W. Звезда «Пиратов Карибского моря» предстала на размещенных кадрах в ювелирных украшениях модного дома Chanel из коллекции Tweed de Chanel, посвященной твиду.