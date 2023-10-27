Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 27 октября 2023Ценности

Внешность 51-летней звезды фильма «Шоугелз» на новых фото вызвала споры в сети

Элизабет Беркли

Элизабет Беркли. Кадр: Monopoly Events / YouTube

Внешность американской модели и актрисы Элизабет Беркли на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что папарацци заняли 51-летнюю звезду фильма «Шоугелз» в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с занятий по пилатесу. Артистка надела монохромный черный наряд, который состоял из майки и спортивных штанов.

Кроме того, знаменитость дополнила образ объемной сумкой, массивной цепочкой на шее с кулоном, браслетом и серьгами-кольцами. При этом на кадрах видно, что одежда подчеркивает и частично обнажает складки на теле и дряблую кожу.

Читатели оценили трансформацию артистки под публикацией. «Спасибо за напоминание о тренировке сегодня и здоровом ужине», «Она съела других актеров?», «Время очень жестоко», «Выглядит не очень хорошо», «Она по-прежнему красивая женщина, но, чтобы узнать ее, потребовалось время», «Все еще сексуальнее, чем все Кардашьян вместе взятые», «Может, она сейчас борется с гормональным сбоем или находится в стрессе?», «На самом деле она выглядит великолепно», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в октябре сообщалось, что внешность испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях смутила поклонников. 63-летний актер посетил мероприятие в родном городе Малага, Испания. Фотографы запечатлели звезду в белой рубашке, бежевых джинсах с потертостями и замшевых ботинках. Также артист сменил прическу — на кадрах видны его поседевшие кудрявые волосы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости